Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Unbekannte Täter entwenden Fahrzeugbatterien in Lebach

Lebach (ots)

In der Nacht vom 09.04. auf den 10.04.2020 kam es in Lebach in einem Industriegebiet zu mehreren Fällen, bei denen an Kraftfahrzeugen durch unbekannte Täter zunächst jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen und anschließend die Batterie aus dem Motorraum entwendet wurde. Es gibt Hinweise auf einen weißen Lieferwagen, der sich eilig vom Tatort entfernt haben soll. Bei weiteren sachdienlichen Hinweisen melden Sie sich bitte bei der Polizei Lebach, Tel. 06881 5050.

