Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Kennzeichendiebstähle im Stadtbereich Lebach

Lebach (ots)

In der Nacht vom 11.03.2020 auf den 12.03.2020 kam es im Stadtbereich Lebach, unter anderem in der Weinheckstraße und Dillinger Straße, zu mehreren Kennzeichendiebstählen. Teilweise wurde die geparkten Fahrzeuge auch beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lebach unter der Telefonnummer 06881-5050 entgegen.

