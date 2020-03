Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Einbruchsversuch in Thalexweiler

Lebach (ots)

Bislang unbekannte Täter begaben sich an ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Mühlenstraße in Thalexweiler, wo sie versuchten, eine Kellertür einzutreten. Es gelang jedoch nicht, die Tür zu öffnen. Der Tatzeitraum kann nicht näher eingegrenzt werden. Sachdienliche Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Lebach unter 06881/5050 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach

LEBACH- DGL

Am Markt 3

66822 Lebach

Telefon: 06881/5050

E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell