Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Unfallflucht in Lebach

Lebach (ots)

Auf dem Kauflandparkplatz in Lebach ereignete sich am Nachmittag des 29.02.2020 ein Verkehrsunfall, wobei ein dort geparkter schwarzer Peugeot an der Heckstoßstange beschädigt wurde. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt von der Unfallstelle.

