Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Pkw mutwillig beschädigt

Saarwellingen (ots)

Am 29.02.2020 zerkratzte ein bislang unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand die rechte Fahrzeugseite eines roten Toyota Yaris. Besagtes Fahrzeug parkte in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr auf dem öffentlichen Parkplatz am Schloßplatz in Saarwellingen. Täterhinweise erbeten an die Polizeiinspektion Lebach, Tel.: 06881/5050.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach

LEBACH- DGL

Am Markt 3

66822 Lebach

Telefon: 06881/5050

E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell