Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: zwei Pkw aufgebrochen

Saarwellingen (ots)

In der Nacht zum 17.02.2020 wurde in Saarwellingen, Kirchweg, an einem blauen Dacia Logan die Seitenscheibe der Beifahrertür eingeschlagen und ein Fernglas entwendet.

In der gleichen Nacht wurde an einem grauen Seat Leon in der Straße Am Bohnenberg auf der Beifahrerseite die hintere Scheibe eingeschlagen und eine Sporttasche mit Inhalt entwendet.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lebach, tel.: 06881/505-0

