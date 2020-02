Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Fensterscheibe der Schule "An der Waldwies" beschädigt

Saarwellingen (ots)

Am 17.02.2020, gg. 17:00 Uhr, wurde an der Schule An der Waldwies in Saaarwellingen, von bislang unbekannten Tätern eine Fensterscheibe eingeschlagen.

Täter sollen nach Zeugenaussagen zwei mit dunklen Kapuzenpullover bekleidete Jugendliche gewesen sein.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lebach, Tel.: 06881/505-0

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach

LEB- ESD

Am Markt 3

66822 Lebach

Telefon: 06881/5050

E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell