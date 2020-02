Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Sachbeschädigung durch Graffiti in Lebach

Lebach (ots)

Am Samstag, den 08.02.20 wurden in der Zeit von 21:30 bis 23:15 Uhr an der Rückseite der Turnhalle der Nicolaus-Groß-Schule in der Dillinger Str. in Lebach sowie am gegenüber befindlichen Gebäude großflächige Graffiti hauptsächlich in roter Farbe von bisher unbekannten Tätern angebracht. Bei Entdecken des Graffiti durch einen Zeugen war die Farbe noch frisch, so dass die Tatzeit eingegrenzt werden kann.

Verdächtige Wahrnehmungen und Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lebach entgegen.

