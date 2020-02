Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfall mit Flucht in Lebach Parkplatz Kaufland

Lebach (ots)

Am Samstag, den 08.02.20 kam es in der Zeit von 08:45-09:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Kauflandes in Lebach. Die Geschädigte parkte ihren Skoda Fabia vorwärts in der Parkreihe (2. Parktasche) hinter dem dort stehenden Imbisswagen. Rechts neben ihr parkte der bisher unbekannte Fahrzeugführer. Dieser beschädigte den Skoda Fabia beim Ein-oder Ausparken. Anschließend verließ dieser unerlaubt die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Skoda Fabia wurde an der gesamten rechten Fahrzeugseite beschädigt. Anhand der Spuren müsste es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen weißen Pkw handeln.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lebach zu melden.

