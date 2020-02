Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfall durch verlorene Ladung (Tannenbaum)- Saarwellingen Fordumgehung B 269

Saarwellingen (ots)

Bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Samstag, den 08.02.20 die B 269 (Fordstraße) in unbekannter Richtung. Offenbar aufgrund unzureichender Ladungssicherung verlor er einen Tannenbaum (ca. 1,5 Meter groß). Dieser blieb auf der Fahrbahn liegen. Ein 31-jähriger Fahrzeugführer aus Saarlouis befuhr mit seinem BMW gegen 06:50 Uhr die B 269 (Fordstraße) aus Richtung Bilsdorf kommend in Fahrtrichtung BAB A 8 AS Nalbach. Er musste dem Tannenbaum ausweichen und verlor im Anschluss die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab, drehte sich und kam in der dortigen Böschung mit dem Fahrzeugheck an einem Baum stehend zur Unfallendstellung. Am Pkw entstand Sachschaden. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Hinweise zum Verlierer des Tannenbaumes werden bei der Polizeiinspektion Lebach entgegengenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach

LEBACH- DGL

Am Markt 3

66822 Lebach

Telefon: 06881/5050

E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell