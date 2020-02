Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfall mit Flucht in Lebach

Lebach (ots)

Am Freitag, den 07.02.20 kam es in der Zeit von 16:30 bis 16:50 Uhr in Lebach auf dem Parkplatz vor dem Ärztehaus in der Saarbrücker Straße zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher beschädigte beim Ein- oder Ausparken den linken vorderen Kotflügel eines Ford Eco-Sport. Es entstand hoher Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Lebach.

