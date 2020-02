Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfall in Saarwellingen-Schwarzenholz mit schwerverletztem Fußgänger

Saarwellingen-Schwarzenholz (ots)

Am 05.02.2020, gg. 18:30 h, ereignete sich in Saarwellingen-Schwarzenholz ein Verkehrsunfall. Hierbei erfasste eine 67-jährige PKW-Fahrerin, welche die Bartholomäusstraße in Fahrtrichtung Schwalbach befuhr, zwei Fußgänger, die zu diesem Zeitpunkt den Verkehrsüberweg nutzten und die Fahrbahn überquerten. Beide Fußgänger wurden von dem PKW erfasst und verletzt, einer davon schwer. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an.

