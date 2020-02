Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsunfall in Lebach-Steinbach mit schwerverletzten Fußgängern

Lebach-Steinbach (ots)

Am 05.02.2020 , gg. 13:15 h, ereignete sich in Lebach-Steinbach in der Hauptstraße, Fahrtrichtung Dörsdorf, ein Verkehrsunfall. Hierbei erfasste ein PKW zwei Fußgänger, welche sich auf dem Gehweg befanden, nachdem der PKW-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache, von der Fahrbahn abkam. Beide Fußgänger wurden hierdurch schwer verletzt. Die Ortsdurchfahrt Steinbach war aufgrund der Unfallaufnahme und dem Einsatz eines Rettungshubschraubers zeitweise voll gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an.

