Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Polizei Lebach wegen Wartungsarbeiten kurzzeitig nicht erreichbar

Lebach (ots)

Die Polizeiinspektion Lebach ist am 06.02.2020, in der Zeit von ca. 07:00 h bis 08:00 h, aufgrund von Wartungsarbeiten nicht erreichbar. In dringenden Fällen,wählen sie bitte den Notruf 110.

