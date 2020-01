Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Parkender Pkw beschädigt

Schmelz-Hüttersdorf (ots)

In der Nacht vom Sonntag, den 12.01.2020, 19:00 Uhr, bis Montag 13.01.2020, 09:20 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer (vermutlich Pkw) die Bettinger Straße in Hüttersdorf aus Richtung Schmelz kommend in Richtung Dorfmitte Hüttersdorf und beschädigte in Höhe der S-Kurve gegenüber des katholischen Kindergartens Hüttersdorf einen vor den Wohnanwesen zum Parken abgestellten blauen Honda FR-V.

Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Hinweise bitte an die PI-Lebach, Tel.: 06881/ 5050.

