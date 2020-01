Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Lebach (ots)

Am 25.01.2020 begaben sich bislang unbekannte Täter in der Zeit von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr an ein Wohnhaus in der Niedersaubachstraße. Hier versuchten sie die rückwärtigen Fenster der angebauten Garage gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Möglicherweise wurde die Tatausführung durch die Rückkehr der Bewohner gestört, sodass die Täter flüchteten.

Die Polizei Lebach bittet um sachdienliche Täterhinweise unter Tel.: 06881/5050.

