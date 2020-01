Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Fahrraddiebstahl

Lebach (ots)

In der Nacht zum 25.01.2020 ereignete sich ein Fahrraddiebstahl in der Straße "Am Schützenberg" in Lebach. Im Interesse der bislang unbekannten Täter standen sowohl ein dunkelblaues als auch ein dunkelgrünes Mountainbike der Marken Btwin und Winora, welche mit einem Spiralkabelschloss an einem Pavillon befestigt waren. Nachdem die Täter das Schloss auf unbekannte Art und Weise durchtrennt hatten, wurden die beiden Räder samt Schloss in unbekannte Richtung mitgenommen.

Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Lebach, Tel.: 06881/5050.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach

LEBACH- DGL

Am Markt 3

66822 Lebach

Telefon: 06881/5050

E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell