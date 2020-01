Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Wohnhausbrand in Schmelz

Schmelz (ots)

Am 16.01.2020, gegen 17:05 Uhr erging die Mitteilung über den Brand eines mehrgeschossigen Wohnhauses in Schmelz, in der Goldbacher Straße. Das Feuer brach nach derzeitigem Erkenntnisstand in einem Kellerraum, im Erdgeschoss des Anwesens aus. Durch die Hitze platzte glücklicherweise eine Wasserleitung, was eine Ausbreitung des Feuers zu einem Vollbrand verhinderte. Der Brand konnte schließlich durch die Kräfte der Feuerwehren aus Schmelz, Michelbach und Hüttersdorf gelöscht werden. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden, dürfte sich aber im fünfstelligen Bereich bewegen. Personen waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Gebäude. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

