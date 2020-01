Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Unbekannter Geldabheber

Saarlouis (ots)

Bereits am 21.06.2019 kam es nach dem Diebstahl einer EC-Karte in einem Einkaufsmarkt zu einer anschließenden versuchten Geldabhebung an einem Geldautomaten der Kreissparkasse Saarlouis. Beim Betreten des Vorraumes wurde die unbekannte männliche Person von der Raumüberwachung aufgenommen. Hinweise zur Identität der Person bitte an die Polizeiinspektion Lebach unter der Telefonnummer 06881-5050.

