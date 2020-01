Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Sachbeschädigung an drei Lebacher Schulen während den Weihnachtsferien

66822 Lebach (ots)

Am Montag,den 06.01.2020,gg. 07.40 Uhr, wurde von dem Hausmeister der Theeltalschule in Lebach, Mottener Straße, mitgeteilt, dass an der Notausgangstür zur Turnhalle schwarze Sprühfarbe aufgebracht worden war.

Ebenfalls mit schwarzer Farbe wurde die Gebäuderückseite der Erich-Kästner-Schule, An der Ziegelhütte, 66822 Lebach, beschädigt.

Die Gebäuderückseite des Berufsbildungszentrums in der Friedensstraße wurde hingegen mit lilafarbener Sprühfarbe in Mitleidenschaft gezogen.

Als Tatzeitraum dürften die Weihnachtsferien angesehen werden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lebach, Tel.: 06881/5050

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell