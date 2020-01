Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Lebach

66822 Lebach, Pickardstr. 25 b (ots)

In der Zeit von Freitag, den 20.12.19, 12 Uhr und Samstag, den 04.01.20, 22:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Pickardstr. 25 b in Lebach. Die Bewohner befanden sich im Urlaub.

Ein bislang unbekannter Täter begibt sich im angegebenen Tatzeitraum zur Wohnung des geschädigten Ehepaars im Mehrparteiengebäude. Vermutlich mit Hilfe eines Zweitschlüssels öffnet der Täter die im 2. OG gelegene Zugangstür zur Wohnung der Geschädigten. Anschließend hat unbekannter Täter freien Zugang zu sämtlichen Räumen der Wohnung, die von ihm betreten und nach Wertgegenständen durchsucht werden. Aus der Wohnung entwendete der Täter u.a. mehrere Elektroartikel Nach der Tatbegehung verlässt der Täter die Wohnung erneut durch die Zugangstür, welche von ihm auch wieder ordnungsgemäß verschlossen wird.

Zeugen melden sich bitte bei der PI Lebach unter der Tel. 06881/5050.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach

LEBACH- DGL

Am Markt 3

66822 Lebach

Telefon: 06881/5050

E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell