Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Unfallflucht auf Rewe-Parkplatz in Schmelz- Zeugen gesucht

66839 Schmelz, Berliner Str. (ots)

Am Samstag, den 04.01.2020 in der Zeit von 14:15- 14:35 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Schmelz zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Ein-, oder Ausparken den in einer Parktasche ordnungsgemäß abgestellten silberfarbenen Ford Focus der Geschädigten. Dieser wurde im Bereich des hinteren Kotflügels an der Fahrerseite beschädigt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lebach zu melden.

