Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Einbruch in Einfamilienhaus

Saarwellingen (ots)

Die Bewohner eines Einfamilienhauses im Hasenrachring in Saarwellingen mussten bei ihrer Rückkehr feststellen, dass unbekannte Täter die rückwärtig gelegene Terrassentür aufgehebelt und sich Zutritt in die Wohnung verschafft hatten. Sämtliche Wohnräume wurden betreten und nach Wertgegenständen durchsucht. Die Tat ereignete sich im Zeitraum vom 20.12.2019, 11:15 Uhr bis zum 21.12.2019, 01:00 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde insbesondere Schmuck entwendet. Täterhinweise erbeten an die Polizeiinspektion Lebach, Tel.: 06881/5050.

