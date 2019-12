Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Wenig Beute, viel Sachschaden

Schmelz (ots)

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Mittwoch, 18.12.2019 bis Samstag, 21.12.2019 in die St. Stephan Kirche in Schmelz, wo sie einen Opferstock durch Gewalteinwirkung aufbrachen. Das Diebesgut: Ein paar Euro. Der durch die Tat entstandene Sachschaden beläuft sich auf ein Vielfaches. Die Polizei Lebach nimmt sachdienliche Täterhinweise unter der 06881/5050 entgegen.

