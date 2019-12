Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht zwischen Schmelz und Schattertriesch gesucht

Schmelz, B268 (ots)

Am Nachmittag des 21.12.2019 befuhr ein 48-jähriger Mann aus Saarbrücken gegen 16:10 Uhr mit seinem Pkw die B 268 in Fahrtrichtung Lebach. Auf einem geraden Teilstück zwischen den Ortslagen Schattertriesch und Schmelz geriet ein entgegenkommender Pkw aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn, sodass es in der Folge zur Kollision der beiden Außenspiegel kam. Der Unfallverursacher flüchtete daraufhin von der Örtlichkeit und soll dabei weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Es soll sich um einen weißen Pkw, Marke und Typ unbekannt, gehandelt haben.

Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Lebach, Tel.: 06881/5050.

