Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Durchsuchungsmaßnahme der Polizeiinspektion Lebach

Schmelz-Hüttersdorf (ots)

Im Rahmen mehrerer Ermittlungsverfahren wegen Einbruchsdiebstahles wurde durch die PI Lebach ein richterlicher Beschluss für eine Wohnungsdurchsuchung bei zwei Tatverdächtigen in Schmelz-Hüttersdorf erwirkt. Am 6.12.2019 wurde die Durchsuchungsmaßnahme von Kräften der Polizeiinspektion Lebach durchgeführt. Im Rahmen der Dursuchungsmaßnahme wurden umfangreiches Diebesgut und Einbruchswerkzeug sichergestellt. Des Weiteren wurde ein 45-jähriger rumänischer Staatsangehöriger angetroffen, gegen welchen ein Haftbefehl bestand. Der Mann wurde festgenommen und zur Verbüßung seiner Haftstrafe in die Justizvollzugsanstalt Ottweiler eingeliefert.

