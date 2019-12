Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet vom Unfallort

Lebach (ots)

Am frühen Morgen des 30.11.19 bemerkte eine Streife der Polizeiinspektion Lebach eine frische Ölspur in der Richard-Wagner-Straße im Lebacher Stadtteil Thalexweiler. Die Beamten konnten die Ölspur schließlich bis an die Wohnanschrift des Unfallverursachers verfolgen.

Dort wurden dann sowohl das verunfallte Fahrzeug als auch der alkoholisierte Fahrzeugführer festgestellt. Dieser musste die Polizisten anschließend zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde.

An einem Verteilerkasten sowie am Pkw entstand Sachschaden, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Lebach

LEBACH- DGL

Am Markt 3

66822 Lebach

Telefon: 06881/5050

E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell