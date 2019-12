Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Zerstochener Reifen am Obi Markt in Schmelz

Schmelz (ots)

Ein bislang unbekannter Täter platzierte am 29.11.2019 in der Zeit zwischen 18.15 Uhr und 18:45 Uhr auf dem Kundenparkplatz des OBI Marktes in Schmelz einen speziell bearbeiteten, angespitzten Metalldorn hinter dem rechten Hinterrad des Pkws einer Kundin. Als diese nach ihrem Einkauf losfuhr, überrollte sie den Dorn und beschädigte sich dabei den hinteren rechten Reifen.

Der Reifen wurde hierdurch total beschädigt, die Frau konnte ihre Fahrt nicht mehr fortsetzen.

Von einem Zeugen wurde eine männliche Person mit Kapuze beobachtet, die in der tatrelevanten Zeit um die Fahrzeuge auf dem Parkplatz geschlichen ist.

Weitere Zeugen, die ebenfalls verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lebach oder dem Polizeiposten in Schmelz in Verbindung zu setzen.

