Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: 23-jähriger feuert alkoholisiert mit Schreckschusswaffe in Lebach

Lebach (ots)

Am 24.11.2019, gegen 00:40 h, meldeten Anwohner eine männliche Person in der Tholeyer Straße, in Lebach, die mit einer Schusswaffe mehrmals in die Luft geschossen habe. Die Person konnte dort durch die Kräfte der Polizeiinspektion Lebach angetroffen und durchsucht werden. Hierbei wurde eine Schreckschusswaffe, Hersteller Walther, Kaliber 9mm sowie weitere Munition aufgefunden und sichergestellt. Als Erklärung für sein Verhalten gab der alkoholisierte junge Mann an, dass er "besoffen aus Spaß" in die Luft geschossen habe. Gegenüber den eingesetzten Kräften verhielt sich der Mann kooperativ. Verletzt wurde niemand. Weitere Waffen wurden bei dem Mann nicht aufgefunden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

