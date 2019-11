Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Vermutlich alkoholisierter Fahrer überfährt mehrere Leitpfosten in Schmelz, Bettinger Mühle

Schmelz (ots)

Der Fahrer eines Pkw befuhr am 23.11.2019 die L 143 / Hüttersdorfer Straße von Hüttersdorf kommend in Fahrtrichtung Schmelz. Auf Höhe der Einmündung Bettinger Mühle kam er aufgrund alkoholischer Beeinflussung nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit 7 Leitpfosten. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden war den Beamten im Rahmen der Streife aufgefallen. Durch die sofort eingeleiteten Ermittlungen konnte der 42-jährige alkoholisierte Fahrer ermittelt und zu Hause angetroffen werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und er Führerschein einbehalten. Der Unfall müsste sich in der Zeit vor 02:20 h ereignet haben. Die Polizeiinspektion Lebach sucht noch Zeugen des Vorfalls bzw. bittet um Mitteilung Sachdienlicher Hinweise unter der 06881/5050.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Lebach

LEBACH- DGL

Am Markt 3

66822 Lebach

Telefon: 06881/5050

E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell