Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizeiinspektion Saarlouis spendet für die "Kinder- und Jugendfarm Saarlouis e.V.

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Saarlouis (ots)

Gestern überreichte die Polizei von Saarlouis einen Scheck in Höhe von insgesamt 400,- EUR an die "Kinder- und Jugendfarm Saarlouis e.V." in Saarlouis-Roden. Der gespendete Geldbetrag soll der Restaurierung des Matsch-Spielplatzes dienen. Nach der Spendenübergabe konnten sich die im Rahmen eines Zeltlagers anwesende Kinder und Jugendlichen über den Polizeiberuf informieren und einen Streifenwagen bestaunen.

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