Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfallflucht mit einem Schwerverletzten und hohem Sachschaden in der Saarlouiser Innenstadt

Saarlouis (ots)

In der Nacht vom 29.07.2026 auf den 30.07.2026 kam es gegen 00:57 Uhr im Kreuzungsbereich der Holtzendorfferstraße, Anton-Merziger-Ring in Saarlouis zu einem Verkehrsunfall mit mindestens einer verletzten Person. Zum Unfallhergang ist bislang bekannt, dass der Unfallverursacher mit seinem Mercedes AMG mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich eingefahren ist, ohne die Vorfahrt des von links kommenden Geschädigten zu achten. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge in deren Folge beide Pkw auf die dortige alte Schleusenbrücke geschleudert wurden. Hierbei stürzte das Unfallverursacherfahrzeug durch den Zaun fünf Meter tief in den Saaraltarm. Das Fahrzeug des Geschädigten kam 35 Meter entfernt vom Kollisionspunkt in der Holtzendorfferstraße zur Unfallendstellung. Der 35-jährige Geschädigte musste mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zeugen berichteten, dass sich der männliche Unfallverursacher aus dem sinkenden Mercedes retten konnte. Anschließend flüchtete er zunächst schwimmend und anschließend laufend von der Unfallörtlichkeit. Über dessen Verletzungsbild ist nichts bekannt. Er ist weiterhin flüchtig. An beiden Fahrzeugen sowie dem Brückengeländer entstand erheblicher Sachschaden. Die Holtzendorfferstraße musste voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell