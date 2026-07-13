POL-SLS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach abgängigem Jugendlichen

Saarlouis-Lisdorf (ots) - Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort des 15 Jährigen aus Rehlingen Siersburg. Der Jugendliche wurde letztmalig am Montagnachmittag, dem 06.07.2026, in seiner Jugendhilfeeinrichtung in Saarlouis Lisdorf gesehen. Es gibt Hinweise, dass er sich eventuell in Saarbrücken, Nähe Hauptbahnhof, aufhalten könnte. Der Jugendliche ist etwa 1,76 m groß und hat ...

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