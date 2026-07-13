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Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach abgängigem Jugendlichen

Saarlouis (ots)

Die öffentliche Fahndung nach dem abgängigen Jugendlichen (s. PM vom 10.07.2026, 12:50 Uhr, der PI Saarlouis) kann eingestellt werden. Die Person konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis
SLS-KED
Alte-Brauerei-Straße 3
66740 Saarlouis
Telefon: 06831/9010
E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell

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  • 10.07.2026 – 12:50

    POL-SLS: Suche nach abgängigem Jugendlichen

    Saarlouis-Lisdorf (ots) - Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort des 15 Jährigen aus Rehlingen Siersburg. Der Jugendliche wurde letztmalig am Montagnachmittag, dem 06.07.2026, in seiner Jugendhilfeeinrichtung in Saarlouis Lisdorf gesehen. Es gibt Hinweise, dass er sich eventuell in Saarbrücken, Nähe Hauptbahnhof, aufhalten könnte. Der Jugendliche ist etwa 1,76 m groß und hat ...

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