POL-SLS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 82-jährigen Vermissten in Dillingen/Saar

Saarlouis (ots) - Bei einem Entsorgungsunternehmen in einem Gewerbegebiet in der Stadt Saarlouis kam es am Nachmittag des 07.07.2026 gegen 16:00 Uhr zu einem Betriebsunfall. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es dort in einer geschlossenen Industriehalle zum Austritt von Schwefelwasserstoff. Zwei Mitarbeitende des Unternehmens sind infolge des Ereignisses schwer verletzt worden. Aufgrund möglicher Geruchsbelästigung für ...

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