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Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 82-jährigen Vermissten in Dillingen/Saar

Dillingen/Saar (ots)

Die öffentliche Fahndung nach dem 82-jährigen Mann (s. PM vom 22.06. 2026, 13:16 Uhr, der PI Saarlouis) kann eingestellt werden. Die Person konnte tot aufgefunden werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis
SLS-KED
Alte-Brauerei-Straße 3
66740 Saarlouis
Telefon: 06831/9010
E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell

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