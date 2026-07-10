Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Suche nach abgängigem Jugendlichen

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Saarlouis-Lisdorf (ots)

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort des 15jährigen Jadon Klein aus Rehlingen Siersburg. Jadon wurde letztmalig am Montagnachmittag, dem 06.07.2026, in seiner Jugendhilfeeinrichtung in Saarlouis Lisdorf gesehen. Es gibt Hinweise, dass er sich eventuell in Saarbrücken, Nähe Hauptbahnhof, aufhalten könnte. Jadon ist etwa 1,76 m groß und hat eine schmale, sportliche Figur. Er ist etwa 60 kg schwer und hat schwarze Haare. Über die momentane Bekleidung ist zur Zeit nichts bekannt. Ein Foto des Vermissten ist beigefügt. Hinweise zu Jadon und/ oder dessen Aufenthaltsort bitte an die Polizei in Saarlouis, Telefon: 06831/ 9010.

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