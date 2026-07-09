Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verfolgungsfahrt im Bereich Saarlouis Roden mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer

Saarlouis Roden (ots)

Zeugen nach Verfolgungsfahrt mit Leichtkraftrad gesucht

Am Donnerstag, den 9. Juli 2026, kam es in der Zeit zwischen 01:05 Uhr und 01:25 Uhr im Saarlouiser Stadtteil Roden zu einer Verfolgungsfahrt mit einem Leichtkraftrad.

Das Leichtkraftrad befuhr die Heiligenstraße in Fahrtrichtung Ensdorf und entzog sich einer polizeilichen Kontrolle. Während der Flucht wurde das Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit geführt. Hierbei kam es zu mehreren Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer.

Insbesondere musste ein entgegenkommendes Fahrzeug auf den Gehweg ausweichen, um eine Kollision zu verhindern.

Die Polizeiinspektion Saarlouis bittet insbesondere den Fahrer oder die Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs sowie weitere Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten des Leichtkraftrades oder zum Fahrer bzw. zur Fahrerin machen können, sich mit der hiesigen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

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