Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Betriebsunfall mit zwei verletzten Personen in Saarlouis

Saarlouis (ots)

Bei einem Entsorgungsunternehmen in einem Gewerbegebiet in der Stadt Saarlouis kam es am Nachmittag des 07.07.2026 gegen 16:00 Uhr zu einem Betriebsunfall. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es dort in einer geschlossenen Industriehalle zum Austritt von Schwefelwasserstoff. Zwei Mitarbeitende des Unternehmens sind infolge des Ereignisses schwer verletzt worden. Aufgrund möglicher Geruchsbelästigung für Anwohner wurde über die Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes (NINA) eine Warnmeldung für den Bereich der Stadt Saarlouis versendet. Die Feuerwehr war unter anderem mit dem ABC-Zug im Einsatz und führte Messungen durch. Eine Gefahr für die umliegende Bevölkerung kann aktuell ausgeschlossen werden. Zusätzlich zu zahlreichen Feuerwehr- und Polizeikräften war der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen und zwei Rettungshubschraubern im Einsatz. Für die Dauer des ungefähr dreistündigen Einsatzes mussten mehrere Straßen im Gewerbegebiet durch die Polizei gesperrt werden, weshalb es zu temporären Verkehrsbehinderungen kam.

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