Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Nach Handtaschenraub am 11.02.2026 in Saarlouis Täter von Überwachungskameras in Reimsbach und Losheim am See gefilmt - Zeugen gesucht

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Saarlouis / Reimsbach / Losheim am See (ots)

Am 11.02.2026 kam es gegen 22:00 Uhr zu einem Handtaschenraub auf dem Großen Markt in Saarlouis, begangen durch eine bislang unbekannte männliche Person. Unter anderem wurde der Geschädigten die Kreditkarte entwendet, die am gleichen Abend noch in Losheim am See und in Beckingen-Reimsbach sowie einen Tag später in Dillingen eingesetzt wurde. Die unbekannte männliche Person wurde hierbei durch Überwachungskameras gefilmt. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 20-30 Jahre alt, schlank, dunkle kurze Haare, trug bei der Tatausführung eine helle Hose mit rechtsseitig aufgesetzter Tasche, schwarze Kapuzenjacke mit reflektierenden Elementen an der Brust, an der Kapuze und am Rücken, sowie schwarze Vans-Sneaker.

In dem Zusammenhang sucht die Polizei den Fahrer eines silberfarbenen Dacia Duster, 2. Generation, Baujahr 2018-2021. Der Fahrer könnte den Täter in Losheim am See beobachtet haben und wäre somit ein wichtiger Zeuge.

Hinweise zu dem unbekannten Täter oder dessen Aufenthalt nimmt die Polizeiinspektion in Saarlouis, Tel: /49 (0)8831/901-0 entgegen.

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