Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Polizei sucht 82-jährigen Vermissten aus Dillingen

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Dillingen (ots)

Die Polizei fahndet aktuell nach dem vermissten Herrn Kurt Lange aus Dillingen. Herr Lange ist seit heute Morgen von seiner Wohnanschrift in der Dillinger Innenstadt abgängig. Er ist 82 Jahre alt, ca. 170 cm groß, von schlanker Statur und hat kurze graue Haare. Aufgrund verschiedener Erkrankungen ist der Vermisste eingeschränkt in seiner Orientierung und hilfebedürftig. Gerade bei den aktuell herrschenden Temperaturen ist von einer eine erhöhten Gefährdung für den Vermissten auszugehen. Möglicherweise ist Herr Lange im Bereich Dillingen und Umgebung zu Fuß unterwegs. Vermutlich ist er bekleidet mit einem weißen T-Shirt, einer beigefarbenen Weste und schwarzen Hausschuhen. Hinweise zum Aufenthalt von Herrn Lange nimmt die Polizeiinspektion Saarlouis unter Telefonnummer 068319010 oder per Mail unter pi-saarlouis@polizei.slpol.de entgegen - alternativ können solche Hinweise auch jeder anderen Polizeidienststelle mitgeteilt werden.

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