Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Diebstahl einer Enduro-Motocross im Wachtelweg

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

66740 Saarlouis (ots)

In der Nacht vom 16. auf den 17.06.2026 kam es im Wachtelweg in Saarlouis zum Diebstahl eines Motorrades. Die Enduro-Motocross war mittels eines Schlosses gesichert und wurde vermutlich zwischen 00:00 Uhr und 04:00 Uhr entwendet. Das Motorrad kann wie folgt beschrieben werden:

- Marke: Yamaha - Modell: Beta RR - Farben: Schwarz und Rot - auffällige Sitzbank, Schwarz-Weiß gestreift - Schwarze LED Maske - Stollenreifen - amtliches Kennzeichen SLS-DH 45

Der Wert beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Personen, die Hinweise zur Tat oder zum Standort der Enduro geben können, werden geben, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell