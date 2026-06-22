PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Saarlouis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Diebstahl einer Enduro-Motocross im Wachtelweg

POL-SLS: Diebstahl einer Enduro-Motocross im Wachtelweg
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

66740 Saarlouis (ots)

In der Nacht vom 16. auf den 17.06.2026 kam es im Wachtelweg in Saarlouis zum Diebstahl eines Motorrades. Die Enduro-Motocross war mittels eines Schlosses gesichert und wurde vermutlich zwischen 00:00 Uhr und 04:00 Uhr entwendet. Das Motorrad kann wie folgt beschrieben werden:

   - Marke: Yamaha
   - Modell: Beta RR
   - Farben: Schwarz und Rot
   - auffällige Sitzbank, Schwarz-Weiß gestreift
   - Schwarze LED Maske
   - Stollenreifen
   - amtliches Kennzeichen SLS-DH 45

Der Wert beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Personen, die Hinweise zur Tat oder zum Standort der Enduro geben können, werden geben, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarlouis
SLS-KED, PHK Scherer
Alte-Brauerei-Straße 3
66740 Saarlouis
Telefon: 06831/9010
E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Saarlouis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Saarlouis
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Saarlouis
Alle Meldungen Alle
  • 13.06.2026 – 18:15

    POL-SLS: Verkehrsunfall BAB 620

    Saarlouis (ots) - Am Samstag, 13.06.2026, gegen 10:55 Uhr, ereignete sich auf der BAB 620, Fahrtrichtung Saarlouis, zwischen den Anschlussstellen Wadgassen und Saarlouis-Mitte ein Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt. Zur Unfallaufnahme sowie zur Bergung der Fahrzeuge musste die Fahrbahn für circa 2 Stunden vollständig gesperrt werden, wodurch es zeitweise zu ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 19:23

    POL-SLS: Vermisstes Mädchen zurückgekehrt

    Dillingen (ots) - Die Polizei hat ihre Suchmaßnahmen nach einem 11-jährigen Mädchen aus Dillingen eingestellt, da unmittelbar nach Veröffentlichung der Fahndung das Kind selbständig an seine Wohnanschrift zurückgekehrt ist. Die Öffentlichkeitsfahndung wird demnach ebenso beendet. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Saarlouis SLS- DGLin PHKin Alexa Wack Alte-Brauerei-Straße 3 66740 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren