Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall BAB 620

Saarlouis (ots)

Am Samstag, 13.06.2026, gegen 10:55 Uhr, ereignete sich auf der BAB 620, Fahrtrichtung Saarlouis, zwischen den Anschlussstellen Wadgassen und Saarlouis-Mitte ein Verkehrsunfall mit insgesamt drei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt.

Zur Unfallaufnahme sowie zur Bergung der Fahrzeuge musste die Fahrbahn für circa 2 Stunden vollständig gesperrt werden, wodurch es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen kam.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrverhalten der beteiligten Fahrzeuge machen können, sich bei der Polizeiinspektion Saarlouis unter der Telefonnummer 06831-9010 zu melden.

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