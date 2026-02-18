POL-SLS: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung vom 17.02.2026
Saarlouis (ots)
Der Vermisste Thiruverahan VIGNESWARAN konnte wohlbehalten angetroffen werden. Es wird um Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung sowie Löschung des Fotos gebeten.
Vielen Dank
Katja Dörr
KHKin
