POL-SLS: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung vom 17.02.2026

Dillingen/Saar (ots) - Am Vormittag des 10.02.2026 kam es in der Innenstadt von Dillingen/Saar zu zwei Aufbrüchen von abgestellten Pkw. Im Sachzusammenhang gelang es alarmierten Beamten der Polizeiinspektion Saarlouis den Täter auf frischer Tat festzunehmen. Die Person führte bei der Tatbegehung ein Messer mit sich. Der 39-jährige kasachische Staatsangehörige wurde am Folgetag einem Ermittlungsrichter beim ...

mehr