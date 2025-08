Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Öffentlichkeitsfahndung: Suche nach 15-Jähriger Mutter und ihrem Säugling

Wadgassen/Saarbrücken/Völklingen (ots)

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort der 15-jährigen Alysha Barwinski und ihrem 3 Monate alten Säugling. Beide wurden letztmalig am 31.07.25 gegen 14:45 Uhr in Wadgassen gesehen. Seitdem hat die Familie nichts mehr über einen möglichen Aufenthaltsort der beiden erfahren. Alysha ist 163 cm groß, schlank, hat lange, dunkle Haare, eine Zahnspange, einen Nasen- u. Zungen-Piercing sowie ein Blumen-Tattoo am rechten Unterarm. Sie war bekleidet mit einer dunklen Jogginghose, einem weißen Pullover und Nike-Schuhen. Der Säugling hatte einheitlich helle Kleidung mit Herzen darauf an. Er befand sich in einem hellrosa Kinderwagen. Das gewohnte Umfeld der Vermissten befindet sich im Raum Saarbrücken, vornehmlich Alt-Saarbrücken und gegebenenfalls im Raum Luisenthal in Völklingen. Ein Lichtbild der Vermissten liegt bei.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Alysha und ihrem Säugling bitte an die Polizeiinspektion Saarlouis, Tel.: 06831/901-0.

