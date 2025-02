POL-SLS: Öffentlichkeitsfahndung: Vermisste 15-jährige Lina Bruns

Wadgassen (ots) - Am 06.02.2025 kam es gegen 17:50 Uhr in der Provinzialstraße in Wadgassen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Hierbei fuhr der bislang unbekannte, männliche Unfallverursacher mit einem schwarzen Mercedes-Benz Limousine in Höhe der Volksbankfiliale eine 83-Jährige Frau an, welche gerade im Begriff war die Straße zu queren und entfernte sich ohne die ...

