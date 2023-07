Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Vermisste 16-jährige Fabienne F. aus Saarlouis wohlauf

Saarlouis (ots)

Seit dem gestrigen Samstagabend suchte die Polizeiinspektion Saarlouis nach der vermissten Fabienne F. aus Saarlouis. Auch die Bevölkerung wurde um Mithilfe gebeten. Die umfangreichen Such- und Ermittlungsmaßnahmen führten letztlich am heutigen Morgen, 23.07.2023, gegen 11:00 Uhr zum Auffinden der 16-jährigen. Fabienne F. ist wohlauf und befand sich nicht in einer hilflosen Lage oder dergleichen. Sie konnte an ihre Sorgeberechtigten übergeben werden.

Die Polizeiinspektion Saarlouis bedankt sich für die Mithilfe der Bevölkerung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell