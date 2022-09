Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Räuber von Überwachungskamera gefilmt - Die Polizei bittet um Mithilfe durch die Bevölkerung bei der Identifizierung

Saarlouis (ots)

Am 04.12.2021, gegen 22:00 Uhr, bedrohte ein unbekannter männlicher Täter zusammen mit weiteren Tatbeteiligten einen Jugendlichen in Saarlouis und verlangte die Herausgabe der Geldbörse. Er erbeutete hierbei 300 EUR Bargeld. Der unbekannte Täter wurde von einer Überwachungskamera in Tatortnähe videografiert. Der Kriminaldienst der Polizeiinspektion Saarlouis bittet um Hinweise zur Identifizierung des Täters unter 06831/9010.

