Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall mit flüchtigen Beteiligten auf der BAB 8

Rehlingen (ots)

Am Montag, den 11.07.2022, gegen 21:30 Uhr, kam es auf der BAB 8, Fahrtrichtung Luxemburg, zu einem Verkehrsunfall. Ein blauer Mercedes CLK mit Kreiskennzeichen "SLS" kam im Bereich der AS Rehlingen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Bäumen. Zuvor hatte sich der Fahrzeugführer durch Flucht einer polizeilichen Fahrzeugkontrolle entzogen. Unmittelbar nach dem Unfall sprangen die Insassen (vermutlich drei Personen) aus dem stark beschädigten Fahrzeug und flüchteten über beide Fahrbahnen der Autobahn in Richtung Rehlinger Weiher. Beim Überqueren der Autobahn kam es nach Zeugenaussagen zu mehreren gefährlichen Situationen zwischen den flüchtenden Personen und dem fließenden Verkehr.

Zeugen zum Unfallgeschehen oder den flüchtenden Insassen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis in Verbindung zu setzen unter Tel.: 06831- 9010.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell