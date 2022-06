Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Lkw-Brand führt zur Vollsperrung der BAB 8 in Fahrtrichtung Luxemburg

Schwalbach (ots)

Am Donnerstag, den 02.06.2022 gegen 18:00 Uhr kam es zum Brand eines Lastkraftwagens auf der BAB 8 in Höhe Schwalbach.

Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 70-jähriger Fahrzeugführer aus Völklingen mit seinem Sattelschlepper die BAB 8 in Fahrtrichtung Luxemburg, als in Höhe der Anschlussstelle Schwalbach / Schwarzenholz ein Reifen des 40-Tonners platzte. Kurze Zeit später geriet der Reifen in Brand und der Lkw-Fahrer stoppte sein Gespann auf dem Standstreifen der Autobahn. Hier griff das Feuer auf den dortigen Grünstreifen über. Der Kraftfahrer fuhr erneut mit seinem Lkw weiter über die BAB 8, wobei er den brennenden Reifen noch auf der Autobahn verlor. Dieser kollidierte mit der Mittelleitplanke und blieb auf der Fahrbahn liegen. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Nalbach und stoppte seinen Sattelschlepper schließlich auf einer Abfahrt der B 269 kurz vor der Ortslage Saarwellingen. Während sich das Feuer zwischenzeitlich auf den gesamten Auflieger ausgedehnt hatte, konnte der 70-jährige Fahrzeugführer seine Zugmaschine unverletzt verlassen.

Während der Auflieger bei dem Brand gänzlich zerstört wurde, blieb die Ladung des Lkws, mehrere Drahtrollen, unbeschädigt. Durch das Übergreifen der Flammen auf den Grünstreifen neben der Autobahn brannte eine Fläche von ca. 350 qm nieder. Neben der hitzebedingt beschädigten Fahrbahnoberfläche wurden auch mehrere Schutzplankenelemente durch den brennenden Reifen beschädigt. Zudem entstand eine durchgängige Schlag- und Kratzspur über eine Strecke von mehr als zwei Kilometern bis zur Endstellung des Lastkraftwagens auf der Fahrbahn. Insgesamt wird der Sachschaden derzeit auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Löscharbeiten im Bereich der Grünfläche sowie des verlorenen Reifens musste die BAB 8 in Fahrtrichtung Luxemburg ca. 30 Minuten voll gesperrt werden. Ebenso gesperrt war der Bereich der B 269 im Bereich der Abfahrt Saarwellingen für die Dauer der Löscharbeiten des Aufliegers. Nachdem dieser abgelöscht und abgekühlt war, konnte er letztlich durch die verantwortliche Firma von der Fahrbahn entfernt werden.

Zur Durchführung der erforderlichen Löscharbeiten waren die Feuerwehren aus Schwarzenholz und Nalbach vor Ort. Außerdem waren fünf Fahrzeuge der Polizei sowie mehrere Fahrzeuge der Autobahnmeistereien Dillingen und Sulzbach zwecks Absicherungs- und Absperrmaßnahmen im Einsatz.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sowie zur Brandursache wurden von der Polizeiinspektion Saarlouis aufgenommen und dauern an.

