POL-SLS: Verkehrsunfall mit Flucht in Saarlouis-Beaumarais

Saarlouis (ots)

Am Sonntagabend, 29.05.2022, gegen 22:10 Uhr, kam es in der Hauptstraße im Saarlouiser Stadtteil Beaumarais zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Nach Zeugenangaben kollidierte hierbei der Fahrer eines silberfarbenen Ford Pickups mit einem am Fahrbahnrand geparkten weißen Hyundai Tucson. Durch das Unfallgeschehen entstand an dem geparkten PKW ein Streifschaden. Der Unfallverursacher flüchtete mit seinem Fahrzeug im Anschluss unerkannt in Richtung Metzer Straße.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Saarlouis 06831-9010 in Verbindung zu setzen.

