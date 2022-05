Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Bissiger Hund im Bereich eines Feld- und Wirtschaftsweges in Richtung Mondorf

Gerlfangen (ots)

Am 30.04.2022 gegen 16:00 Uhr kam es im Bereich eines Feld- und Wirtschaftsweges zwischen Gerlfangen und Mondorf zu einem Beißvorfall durch einen schwarzen Hund. Dabei wurde eine 31-jährige Fahrradfahrerin von einem nicht angeleinten Hund gebissen. Der besagte Hund befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls unmittelbar neben einem Traktor, welcher in Richtung Ortsmitte Gerlfangen fuhr. Der Traktor, welcher ein Saarlouiser Kreiskennzeichen trug, wurde von einem etwa 40-50 Jahre alten Mann, welcher sich in Begleitung eines Kleinkindes befand, geführt. Beim Passieren der Radfahrerin biss der Hund die 31-Jährige, sodass diese eine blutende Wunde davontrug. Aufgrund der erlittenen Bissverletzung wurde bei hiesiger Dienststelle ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet insbesondere, dass sich der besagte Traktorfahrer mit der Polizeiinspektion Saarlouis in Verbindung setzt. Weitere sachdienliche Hinweise können an die zuvor genannte Dienststelle unter der Tel.: 0681/9010 mitgeteilt werden

